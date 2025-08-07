В Москве состоялась церемония прощания с комментатором Гришиным

В Москве прошла церемония прощания со спортивным комментатором Гришиным

В Москве состоялась церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным, которого 5 августа сбила электричка. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что на мероприятии присутствовали родные и близкие комментатора, его коллеги, а также спортсмены и тренеры.

О трагедии рассказала 5 августа его супруга Анастасия. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Комментатор работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Тем временем мир фигурного катания выражает соболезнования в связи с трагедией. Его супруга Анастасия опубликовала эмоциональный пост, а тренер Татьяна Тарасова ужаснулась несправедливости произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

