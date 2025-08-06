Вдова Гришина, которого сбила электричка, ответила на слухи о его опьянении

Вдова Гришина сообщила, что судмедэкспертиза не нашла у него признаков опьянения

Вдова спортивного комментатора Александра Гришина заявила, что судебно-медицинская экспертиза не нашла у ее мужа признаков алкогольного опьянения на момент гибели. Об этом Анастасия сообщила на странице супруга в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка в сториз опровергла «непроверенные, лживые факты» о гибели Гришина, которые распространили некоторые журналисты. Она заявила, что в момент гибели ее супруг был трезв, что доказала экспертиза.

«Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что нет алкогольного опьянения», — обратилась вдова комментатора к журналистам.

Она призвала сотрудников СМИ проверять информацию прежде, чем ее публиковать. Анастасия напомнила, что все это будет читать их с Гришиным ребенок, когда вырастет.

Александр Гришин погиб в ночь на 5 августа на 48-м году жизни. О его смерти сообщила его вдова Анастасия. Он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что Гришина сбила электричка. По информации Telegram-канала SHOT, трагедия случилась, когда Гришин возвращался домой.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Гришин переходил пути в неположенном месте. По данным mk.ru, машинист поезда заметил мужчину и применил экстренное торможение, однако избежать несчастного случая не удалось. Сообщается, что комментатор был еще жив несколько минут.

Ранее стало известно, что из-за гибели Гришина не станут возбуждать уголовное дело.