«Будем вместе на небесах». Мир фигурного катания скорбит по комментатору Гришину

Стали известны подробности гибели комментатора Александра Гришина. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Тем временем, мир фигурного катания выражает соболезнования в связи с трагедией. Его супруга Анастасия опубликовала эмоциональный пост, а тренер Татьяна Тарасова ужаснулась несправедливости произошедшего.

Переходил пути в неположенном месте

Александр Гришин погиб в ночь на 5 августа. Около железнодорожной станции Битца его сбил поезд. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 47-летний мужчина переходил пути в неположенном месте. Кроме того, согласно появившейся позже информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

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Также mk.ru сообщает, что машинист поезда заметил Гришина и применил экстренное торможение, однако избежать несчастного случая не удалось. Уточняется, что поезд зацепил мужчину головным вагоном и протащил несколько метров. После этого он был жив еще несколько минут. Предположительно, Александр планировал забраться на платформу, однако из-за сильного дождя и особенностей местности не увидел поезд.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ заявила о проверке по инциденту.

«Западное МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту смертельного травмирования Гришина А.В. Инцидент произошел ночью в Московской области», — говорится в сообщении.

«Будем вместе на небесах»

У комментатора недавно родился сын. Супруга Гришина Анастасия в соцсетях опубликовала эмоциональное послание.

«Саши не стало… Я не знаю, что писать. Его нет, и это самая большая боль в нашей жизни и худший день... Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на «счастье» и «выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка». Я очень прошу СМИ не трогать нас и семью. Прошу проявить уважение к памяти Александра.

Это лучший человек, который был и будет в моей жизни. Бесконечно люблю тебя! И мы обязательно с тобой будем вместе, но уже на небесах, родной мой»,

— написала Анастасия.

«Только создал семью, стал отцом, начал по-настоящему жить»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ужасается несправедливости, случившейся с человеком, который только что обрел семейное счастье.

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«У него ж долгое время ничего не было в жизни, кроме фигурного катания. Но об этом виде спорта он знал все. Умел выискивать такие детали, что я диву давалась. Сама могла ошибиться, и Саша всегда очень тактично мои ошибки микшировал. Это тоже многое говорит о нем как о человеке.

Знаю, что в свое время, когда он только начинал комментировать соревнования по фигурному катанию, руководство канала не было уверено, что он будет справляться, поэтому, собственно, меня и пригласили к нему в пару. И я уже тогда сказала, что в Сашином лице фигурное катание получило очень большого профессионала. Сразу ведь видно, насколько человек любит профессию и отдается ей.

Все утро думаю: почему он? Почему столь ужасная трагедия случилась с человеком, который только создал семью, стал отцом, начал по-настоящему жить? И не нахожу ответа»,

— посетовала Тарасова в интервью RT.

«Фигурное катание замолчало»

Фигуристка Камила Валиева подчеркнула, что благодарна Гришину за поддержку, которую он всегда ей оказывал.

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«Шок, боль и скорбь. Фигурное катание сегодня замолчало. Не стало Александра Гришина. Безвременно ушел из жизни светлый, добрый, бесконечно позитивный человек. Человек, голос которого так долго сопровождал наши выступления, ободрял, помогал, неизменно поддерживал. Человек, под добрым взглядом которого мне посчастливилось выступать. Человек, которого я буду помнить всегда. Сил родным и близким. Светлая память», — написала Валиева в Telegram.

«Можно ввести специальный приз имени Гришина»

Двукратный бронзовый призер пекинской Олимпиады Александр Галлямов предложил учредить награду в честь комментатора.

«Это был голос фигурного катания, сдержанный, рассудительный, понятный, доступный… Александр, спасибо вам за непередаваемые моменты. Покойтесь с миром…

Мне кажется, что можно было бы ввести специальный приз имени Александра Гришина, например, на «Русском Вызове» или на прыжковом [чемпионате России]. За самый целостный образ или самое органичное выступление. Именно такими казались комментарии Александра», — констатировал Галлямов в соцсетях.