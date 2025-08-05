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Известный комментатор фигурного катания Гришин попал под электричку и погиб

Тарасова заявила, что комментатора Гришина сбила электричка
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a.grishin.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комментатор фигурного катания Александр Гришин погиб на 48-м году жизни. Об этом его супруга Анастасия рассказала агентству РИА Новости.

«Да, я подтверждаю, что он погиб. Больше ничего не могу сказать», — сказала она.

Трагедия произошла на железной дороге, сообщила РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Это ужасная новость — его сбила электричка», — заявила она.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры по этому виду спорта, комментируя практически все значимые соревнования, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее два человека погибли на ралли в Эквадоре.

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