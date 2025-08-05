Известный комментатор фигурного катания Гришин попал под электричку и погиб

Комментатор фигурного катания Александр Гришин погиб на 48-м году жизни. Об этом его супруга Анастасия рассказала агентству РИА Новости.
«Да, я подтверждаю, что он погиб. Больше ничего не могу сказать», — сказала она.
Трагедия произошла на железной дороге, сообщила РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Это ужасная новость — его сбила электричка», — заявила она.
Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры по этому виду спорта, комментируя практически все значимые соревнования, включая Олимпийские игры.
Комментатор родился 26 июня 1978 года. Окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».
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