Российская теннисистка вышла в основную сетку престижного турнира в США

Рахимова обыграла Марино и вышла в основную сетку турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати, обыграв Ребекку Марино из Канады.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 23 минуты, завершилась в трех партиях со счетом 3:6, 6:4, 7:5. Рахимова выполнила три эйса, сделала восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-поинта из 12. В активе Марино 26 подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

Соперник россиянки по первому кругу станет известен позднее.

В начале июля Рахимова сенсационно обыграла пятую ракетку мира на Уимблдоне.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее уроженка России устроила скандал на Уимблдоне.