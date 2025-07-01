«Они сумасшедшие»: уроженка России устроила скандал на «Уимблдоне»

Представляющая Казахстан теннисистка Юлия Путинцева потребовала удалить зрителя с трибун после того, как выразила обеспокоенность его поведением во время матча на Уимблдоне. Ее слова приводит Reuters.

«Можете его убрать? Я не буду продолжать матч, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие», — заявила Путинцева, подойдя к судейской вышке в начале встречи.

Источник утверждает, что пока неизвестно, какие меры были приняты в отношении зрителя. Матч продолжился после консультации судьи с охраной.

В первом круге турнира Путинцева уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 0:6, 0:6.

30-летняя Путинцева сменила гражданство с российского на казахстанское в 2012 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Путинцева поругалась с соперницей на турнире в Германии.