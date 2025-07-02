Российская теннисистка сенсационно выиграла у пятой ракетки мира на Уимблдоне

Российская теннисистка Камилла Рахимова неожиданно обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини во втором круге Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4. За это время 23-летняя Рахимова не подала ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести. В активе 29-летней Паолини две подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинта из семи.

Следующим соперником Рахимовой станет Линда Носкова из Чехии, которая обыграла Еву Лис из Германии со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Диана Шнайдер сенсационно вылетела с Уимблдона.