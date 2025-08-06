Четырехкратный чемпион «Формулы-1» останется в «Ред Булле»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, который представляет «Ред Булл», останется в команде, несмотря на активный интерес со стороны «Мерседеса». Об этом сообщает GPBlog.

Утверждается, что окружение Ферстаппена первым вышло на контакт с «Мерседесом», однако ожидается, что Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли сохранят свои места в команде. Вероятность перехода Ферстаппена оценивается как минимальная.

В текущем сезоне лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. Его партнер по команде Ландо Норрис набрал 275 баллов и идет вторым. Ферстаппен замыкает тройку лидеров — в его активе 187 очков.

В апреле сообщалось о том, что команда «Астон Мартин» готова пойти на «сделку века» ради Ферстаппена, а в феврале он установил абсолютный рекорд в истории «Формулы-1».

Ранее трасса «Формулы-1» пострадала от наводнения.