Пилот «Ред Булла» установил абсолютный рекорд «Формулы-1»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, который представляет команду «Ред Булл», побил абсолютный рекорд по количеству дней на первом месте в истории «Формулы-1».

14 февраля стал тысячным днем лидерства пилота в общем зачете. Ферстаппен выиграл у Шарля Леклера из «Феррари» в борьбе за первую строчку на Гран-при Барселоны 22 мая 2022 года и с тех пор не покидал вершину рейтинга.

Вторую и третью строчку по продолжительности серии занимает семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер — 896 дней в 2000-2003 годах и 630 дней в 2003-2005 годах.

В последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен после штрафа в 10 секунд из-за столкновения с австралийцем Оскаром Пиастри финишировал лишь шестым, однако это не помешало ему стать чемпионом мира в четвертый раз подряд.

Нидерландец также является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

В общем зачете Ферстаппен набрал 437 очков. Вторым стал Норрис с 374 баллами, третьим — Шарль Леклер (356 очков). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял седьмое место в общем зачете, в его активе 223 балла.

Ранее сообщалось, что вышибала, шантажировавший семью Шумахера, приговорен к трем годам тюрьмы.