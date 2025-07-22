Трасса «Формулы-1» пострадала от наводнения

Трасса «Формулы-1» в Нидерландах пострадала от наводнения

MateuszMrz8/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автодром в Зандворте затопило из-за сильных дождей, сообщает Mirror.

По информации источника, причиной проишествия стал шторм, вызвавший наводнение в прибрежном городе 21 июля.

В нынешнем сезоне «Формулы-1» Гран-при Нидерландов запланировал на 29-31 августа. После 2026 года этап в Зандворте будет исключен из календаря серии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация автоспорта (FIA) не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Ранее туристы попали в страшную аварию на самой сложной в мире гоночной трассе.