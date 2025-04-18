Команда «Формулы-1» может пойти на громкую сделку ради чемпиона мира

Команда «Формулы-1» «Астон Мартин» готова пойти на «сделку века» ради четырехкратного чемпиона Макса Ферстаппена. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что таким образом «Астон Мартин» пытается переманить Ферстаппена. Его контракт с «Ред Буллом» рассчитан до конца 2028 года, но включает в себя опции расторжения. Отмечается, что такое щедрое предложение стало возможным благодаря совладельцам команды — Суверенному фонду Саудовской Аравии. Ожидается, что в ближайшем будущем они выкупят команду у канадского бизнесмена Лоренса Стролла.

Также известно, что Ферстаппен пока не задумывался об уходе из нынешней команды, однако отмечал, что сделает это в случае неуспеха в этом сезоне. Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что его выступления в паре с Ферстаппеном «очень маловероятными».

Ранее трех гонщиков «Формулы-1» дисквалифицировали из-за регламента на Гран-при Шанхая.