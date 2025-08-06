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«ПСЖ» готов продать Сафонова

«ПСЖ» не видит Сафонова первым вратарем, его готовы продать
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Французский футбольный клуб «ПСЖ» не видит российского вратаря Матвея Сафонова первым номером и готов продать его. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«ПСЖ дал Сафонову понять: если он хочет постоянную игровую практику — может рассмотреть вариант с отъездом. Обсуждается как аренда на сезон, так и полноценный трансфер, в том числе в клубы Лиги 1», — заявил собеседник.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

Ранее Сафонов рассказал, доволен ли он первым сезоном в «ПСЖ».

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