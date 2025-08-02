Сафонова предложили европейскому клубу

Французский «ПСЖ» предложил российского вратаря Матвея Сафонова турецкому «Галатасараю». Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что в команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня.

1 августа сообщалось, что Сафонов не станет основным вратарем ПСЖ после ухода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. Сафонов на турнире ни разу не вышел на поле.

Ранее Сафонов рассказал, доволен ли он первым сезоном в «ПСЖ».