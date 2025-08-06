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Названы задачи Черчесова в «Ахмате»

Президент «Ахмата» Закриев: главная задача Черчесова — набор очков
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Саид Царнаев/РИА Новости

Президент грозненского «Ахмата» Якуб Закриев назвал финиш в верхней части таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) главной задачей Станислава Черчесова на посту главного тренера команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Рады, что нам удалось договориться. Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой — набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах. А по итогам сезона команда должна быть в верхней части таблицы», — заявил Закриев.

5 августа стало известно о том, что «Ахмат» уволил с поста наставника команды Александра Сторожука. На следующий день клуб возглавил Черчесов.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» уступил на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1). В трех стартовых турах РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения.

Черчесов возглавлял «Ахмат», который тогда носил название «Терек», с 2011 по 2013 год.

Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией». Под руководством Черчесова сборная России выступила на домашнем чемпионате мира — 2018 и добралась там до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти Хорватии. Этот результат стал лучшим в истории сборной России на чемпионатах мира.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал назначение Черчесова в «Ахмат».

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