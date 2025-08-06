На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«В петлю полез»: легенда «Спартака» раскритиковал назначение Черчесова в «Ахмат»

Бубнов раскритиковал назначение Черчесова на пост главного тренера «Ахмата»
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале Коммент.Шоу раскритиковал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«Говорят, Черчесов и не прочь был, я слышал, в сборную России прийти. Но там все занято. Полевой командир в петлю полез. «Ахмат» по календарю сейчас играет, по-моему, с «Зенитом». Хотя и у себя, там их «Зенит» прибьет», — заявил Бубнов.

До этого грозненский «Ахмат» объявил в своем Telegram-канале о возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера. Он уже руководил клубом в период с 2011 по 2013 год, тогда клуб назывался «Тереком». Черчесов также занимал должность главного тренера сборной России в 2016-2021 годах — покинул он ее после чемпионата Европы 2021 года. После этого специалист работал со сборной Казахстана.

Согласно информации на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице сезона-2025/26.

Ранее стало известно, что РФС проверит матч Кубка России из-за возможного договорняка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами