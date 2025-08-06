«В петлю полез»: легенда «Спартака» раскритиковал назначение Черчесова в «Ахмат»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале Коммент.Шоу раскритиковал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«Говорят, Черчесов и не прочь был, я слышал, в сборную России прийти. Но там все занято. Полевой командир в петлю полез. «Ахмат» по календарю сейчас играет, по-моему, с «Зенитом». Хотя и у себя, там их «Зенит» прибьет», — заявил Бубнов.

До этого грозненский «Ахмат» объявил в своем Telegram-канале о возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера. Он уже руководил клубом в период с 2011 по 2013 год, тогда клуб назывался «Тереком». Черчесов также занимал должность главного тренера сборной России в 2016-2021 годах — покинул он ее после чемпионата Европы 2021 года. После этого специалист работал со сборной Казахстана.

Согласно информации на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице сезона-2025/26.

Ранее стало известно, что РФС проверит матч Кубка России из-за возможного договорняка.