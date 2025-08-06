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Черчесов возглавил «Ахмат»

Черчесов стал тренером «Ахмата»
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Telegram-канал ФК «Ахмат» Грозный

Грозненский «Ахмат» объявил в своем Telegram-канале о том, что новым главным тренером команды стал Станислав Черчесов.

«С возвращением, Станислав Саламович», — говорится в сообщении.

5 августа стало известно о том, что «Ахмат» уволил с поста наставника команды Александра Сторожука.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» уступил на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1). В трех стартовых турах РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения.

Черчесов возглавлял «Ахмат», который тогда носил название «Терек», с 2011 по 2013 год

Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией». Под руководством Черчесова сборная России выступила на домашнем чемпионате мира — 2018 и добралась там до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти Хорватии. Этот результат стал лучшим в истории сборной России на чемпионатах мира.

Ранее иностранный футболист высоко оценил Черчесова.

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