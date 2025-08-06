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«Флуминенсе» и «Црвена Звезда» сыграют на футбольном турнире в Москве

«Флуминенсе» и «Црвена Звезда» сыграют на турнире UTLC CUP в Москве
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Пресс служба UTLC CUP

В Москве с 12 по 17 августа в Москве состоится футбольный турнир среди юношеских команд UTLC CUP, сообщает пресс-служба соревнований.

Матчи состоятся на «Сапсан Арене», финал примет «РЖД Арена».

На UTLC CUP сыграют команды из шести стран: «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» (все — Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гезтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). За победу поборются футболисты не старше 14 лет. Футболисты «Флуминенсе» впервые примут участие в соревнованиях.

Организаторами турнира выступают АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».

«С нетерпением жду начало UTLC CUP. Приглашаю всех разделить эмоции нашего турнира, который вновь соберет на поле талантливых, целеустремленных и увлеченных футболом ребят. Футболисты из Бразилии сыграют в нашем турнире в первый раз. «Флуминенсе» накануне стал победителем турнира в ОАЭ, обыграв «Манчестер Сити». Нас ждут зрелищные матчи!» — сказал генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

За всю историю чемпионами становились испанская «Барселона», чешская «Спарта», по два раза сербская «Црвена Звезда» и московский «Локомотив». Действующим обладателем трофея является «Локомотив».

Ранее «Локомотив» обыграл «Пари НН».

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