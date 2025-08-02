«Локомотив» обыграл «Пари НН» в результативном матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 4:1.

На 29-й минуте первый гол москвичей забил Дмитрий Воробьев. На 59-й минуте Алексей Батраков удвоил преимущество, но уже через минуту Вячеслав Грулев сократил отставание. Еще через две минуты едва вышедший на замену Сергей Пиняев вернул разрыв в два мяча, а окончательный счет установил Тьяго Весино на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После трех туров «Локомотив» набрал максимальные девять очков и вышел в лидеры чемпионата России, обогнав «Крылья Советов». «Пари НН» с нулем баллов занимает 15-ю строчку.

В следующем матче «Локомотив» сойдется в московском дерби со «Спартаком». Встреча состоится на «РЖД Арене» 9 августа, начало встречи — 18:00 по московскому времени. «Пари НН» в гостях сыграет с «Ростовом». Этот матч состоится 10 августа и начнется в 20:30 (мск).

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо» в матче РПЛ.