Снятие санкций с гонщика Мазепина назвали первым шагом к возвращению российского спорта

Снятие в 2024 году персональных санкций с российского гонщика Никиты Мазепина стало первым шагом к восстановлению российского спорта в правах на международной арене. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил шестикратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов.

«Думаю, это первый шаг к тому, чтобы в целом санкции снимались. В ряде видов спорта их уже смягчают, и я верю, что момент отмены ограничений все ближе. Увы, спорт связан с политикой, многие таланты просто пропадают — особенно люди, которые занимаются олимпийскими видами спорта.

Один раз в четыре года у них есть шанс показать все, чему они научились. И тут — бац! И все», — сказал Симонов.

Он заметил, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях очень во многом зависит от конкретной федерации.

«Если она нейтрально ко всему этому относится, люди выступают. А многие федерации боятся допускать россиян», — заключил гонщик.

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Симонов раскритиковал организаторов Вильнюсского марафона.