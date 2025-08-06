Шестикратный чемпион России раскритиковал организаторов Вильнюсского марафона

Шестикратный чемпион России по автогонкам раскритиковал организаторов Вильнюсского марафона, которые допустили к участию спортсменов из России и Белоруссии с условием, что если они займут призовые места, их результаты не будут считаться. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Это очень некрасиво, у спортсменов просто руки опускаются. Мы же побеждаем не ради победы, а чтобы доказать себе, что можешь это сделать, что все это не зря. У каждого спортсмена есть внутренняя дисциплина: каждый день вставать и заставлять себя заниматься. Ленишься, но идешь и делаешь, и все для того, чтобы были результаты. Конечно, когда тебе говорят, что ты выиграешь, но победу не засчитывают, зачем идти на старт? Ради чего? Именно возможность победить двигает тебя вперед. И через поражения ты приходишь к победе.

Если бы такое сказали после финиша, было бы тоже обидно. Но ты бы знал, ради чего участвуешь. А когда подобное говорят перед стартом, голова работает совсем иначе, заранее сдаешься. Был недавно случай, когда российский марафонец пробежал шесть дней, выиграл, но его результат аннулировали, потому что на финише он взял в руки российский флаг», — напомнил Симонов.

Ранее Симонов объяснил, почему не хочет выступать в нейтральном статусе.