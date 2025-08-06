Легенда «Локомотива» ждет от команды борьбы за победу в РПЛ

Футболист Сенников считает, что «Локомотив» способен бороться за победу в РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что клуб может побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.РУ».

«Если не будет спадов и травм, команда может противостоять топ-соперникам. Клуб вполне конкурентоспособный и может побороться с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА», — сказал Сенников.

В прошлом туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 4:1.

На 29-й минуте первый гол москвичей забил Дмитрий Воробьев. На 59-й минуте Алексей Батраков удвоил преимущество, но уже через минуту Вячеслав Грулев сократил отставание. Еще через две минуты едва вышедший на замену Сергей Пиняев вернул разрыв в два мяча, а окончательный счет установил Тьяго Весино на 71-й минуте.

После трех туров «Локомотив» набрал максимальные девять очков и вышел в лидеры чемпионата России, обогнав «Крылья Советов». «Пари НН» с нулем баллов занимает 15-ю строчку.

Ранее «Локомотив» отправил лучшего бомбардира РПЛ в аренду из-за лудомании.