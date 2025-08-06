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«Локомотив» отправил лучшего бомбардира РПЛ в аренду из-за лудомании

SHOT «Локомотив» отправил Ракова в аренду в «Крылья Советов» из-за лудомании
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист московского «Локомотива» Вадим Раков был отправлен в аренду в самарские «Крылья Советов» из-за лудомании, сообщает Telegram-канал SHOT.

О том, что у Ракова зависимость от азартных игр, рассказали близкие из окружения игрока. Они утверждают, что игрок даже брал микрозаймы, чтобы сделать ставку.

Делать ставки Раков стал несколько лет назад, когда его зарплата выросла до 1 миллиона рублей. Окружение игрока утверждает, что он брал у них деньги в долг.

О зависимости Ракова узнало руководство «Локомотива». В клубе решили отдать футболиста на год в аренду без возможности досрочного завершения аренды. В месяц в Самаре нападающий получает около полутора миллионов рублей.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Раков идет на первом месте в списке бомбардиров, забив четыре мяча. В турнирной таблице «Крылья Советов» располагаются на втром месте, набрав семь очков.

Ранее отец Максима Глушенкова опроверг проблемы сына с лудоманией.

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