РФС проверит матч Кубка России из-за возможного договорняка

Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку матча Первого раунда Пути регионов Кубка России «РВЧеллендж» — «Звезда» из-за того, что матч мог нести договорной характер, передает Mash на спорте.

Некоторые букмекеры закрыли ставки на этот матч, а ранее сделанные ставки аннулировали. Отмечается, что подозрения вызвали несколько эпизодов матча.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Звезды».

10 июля 2025 года было принято решение исключить московское «Торпедо» из чемпионата России из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Вместо «Торпедо» в РПЛ вернулся «Оренбург», а московский клуб сыграет снова в Первой лиге. Также оренбургский клуб занял место московской команды на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.

Ранее сын легендарного футболиста назвал дело «Торпедо» сфабрикованным.