На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РФС проверит матч Кубка России из-за возможного договорняка

РФС проверит матч «РВЧеллендж» — «Звезда» из-за возможного договорняка
true
true
true
close
Кадр из трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР

Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку матча Первого раунда Пути регионов Кубка России «РВЧеллендж» — «Звезда» из-за того, что матч мог нести договорной характер, передает Mash на спорте.

Некоторые букмекеры закрыли ставки на этот матч, а ранее сделанные ставки аннулировали. Отмечается, что подозрения вызвали несколько эпизодов матча.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Звезды».

10 июля 2025 года было принято решение исключить московское «Торпедо» из чемпионата России из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Вместо «Торпедо» в РПЛ вернулся «Оренбург», а московский клуб сыграет снова в Первой лиге. Также оренбургский клуб занял место московской команды на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.

Ранее сын легендарного футболиста назвал дело «Торпедо» сфабрикованным.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами