Сын легендарного футболиста назвал дело «Торпедо» сфабрикованным

Сын легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова Игорь выразил мнение, что дело «Торпедо» было сфабриковано. Его слова приводит РИА Новости.

«Не понимаю, что это было: сначала говорят, что дали взятку, потом начинают приплетать судей. Такое ощущение, что все очень хорошо сфабриковано. Но все это будет известно только через годы. А моменты, которые будут упущены, никто не вернет. Это пятно, которое не отмывается», — заявил Стрельцов.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В первом туре нового сезона Первой лиги «Торпедо» сыграет с »Челябинском». Встреча состоится 20 июля и начнется в 18:00 (мск).

Ранее стала известна дальнейшая судьба «Торпедо».