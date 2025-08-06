Гонщик Симонов: жду, когда можно будет выступать под российским флагом

Шестикратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов объяснил желание проехать Asian Le Mans Series возможностью выступить под национальном флагом. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Наверное, в нынешних реалиях азиатская серия — это самое оптимальное, где можно как-то себя проявить, помимо России.

И да, можно выступать под нейтральным флагом, но я не могу внутри себя это преодолеть. Да, буду, условно, приезжать на подиумы — на третьей позиции или вовсе выиграю какое-то соревнование, — но не будет никакого флага надо мной. Никакого удовольствия я от этого не получу.

Потому что нас здесь воспитали, мы прошли через много школ. Я говорю не только про себя, а про вообще всех спортсменов, которые росли здесь и воспитывались. У меня была школа от одной команды картинговой, потом другая школа, потом третья школа. А если говорить про выступления за рубежом, то сейчас самое актуальное — это выступать в азиатской серии. Но пока не закончится сезон в серии российских кольцевых гонок, об этом говорить рано», — констатировал спортсмен.

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