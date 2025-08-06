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Шестикратный чемпион России рассказал о русофобии в Эстонии

Гонщик Симонов рассказал, как столкнулся с русофобией в Эстонии
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Из личного архива Михаила Симонова

Шестикратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов, выигрывавший также чемпионат Эстонии, рассказал о русофобии в прибалтийском государстве. Он отметил в интервью «Газете.Ru», что на церемонии награждения ему аплодировал лишь отец.

«Конечно, я с этим столкнулся. Представьте: приходит русский пилот и с первого же года выигрывает чемпионат. Это было как раз в преддверии пандемии.

Здесь важно сказать, что меня всю жизнь поддерживает отец, он финансировал мои занятия и всегда поддерживал меня. И на награждение по итогам чемпионата Эстонии мы поехали вместе с отцом. Когда вышел пилот, занявший второе место, стоял гул, овации. А когда вышел я, стоял и аплодировал только мой папа. Мне не было принципиально, чтобы люди встречали меня аплодисментами. Важно было увидеть отца, который стоял и радовался за меня.

Наверное, это и было начало моего успеха. Потому что до этого я пять раз подряд занимал вторые места. А потом выиграл в Эстонии и дальше стал побеждать и в России», — сказал Симонов.

Ранее пилот объяснил, чем опасно участие в автогонках.

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