На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Машину охватило пламя»: пилот объяснил, чем опасно участие в автогонках

Пилот Тупоносов рассказал об опасности участия в соревнованиях по автогонкам
close
Пресс-служба GTE Racing Team

Основатель и пилот гоночной команды GTE Racing Team Филипп Тупоносов рассказал «Газете.Ru» об основных опасностях, с которыми может столкнуться участник соревнований по автогонкам.

«Два года назад на трассе загорелась машина. Секунд 20-30 пилот не мог из нее выбраться. Это достаточно долго, норматив для таких ситуаций — восемь секунд. Перед стартом сезона мы даже сдаем специальные тесты — в полной экипировке нужно успеть покинуть автомобиль за указанное время. Четыре года назад пилот «горел» на трассе — пламя пошло прямо в машину. Я сам несколько раз бывал в похожей ситуации, но, к счастью, все было не столь серьезно — просто дым из-под капота», — сказал Тупоносов.

Также спортсмен вспомнил, что однажды один из пилотов во время заезда получил тяжелую травму позвоночника.

«Два или три года назад у одного из знакомых пилотов произошло несильное столкновение — одну машину развернуло, другая влетела в нее. Ничто не предвещало больших проблем, но у него по итогу оказался раздроблен позвоночник. К счастью, человек поправился», — поделился он.

GTE Racing Team выступает в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Туносов неоднократно становился победителем и призером этапов серии.

Ранее Тупоносов рассказал, кем работают гонщики-любители в России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами