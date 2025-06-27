«Машину охватило пламя»: пилот объяснил, чем опасно участие в автогонках

Основатель и пилот гоночной команды GTE Racing Team Филипп Тупоносов рассказал «Газете.Ru» об основных опасностях, с которыми может столкнуться участник соревнований по автогонкам.

«Два года назад на трассе загорелась машина. Секунд 20-30 пилот не мог из нее выбраться. Это достаточно долго, норматив для таких ситуаций — восемь секунд. Перед стартом сезона мы даже сдаем специальные тесты — в полной экипировке нужно успеть покинуть автомобиль за указанное время. Четыре года назад пилот «горел» на трассе — пламя пошло прямо в машину. Я сам несколько раз бывал в похожей ситуации, но, к счастью, все было не столь серьезно — просто дым из-под капота», — сказал Тупоносов.

Также спортсмен вспомнил, что однажды один из пилотов во время заезда получил тяжелую травму позвоночника.

«Два или три года назад у одного из знакомых пилотов произошло несильное столкновение — одну машину развернуло, другая влетела в нее. Ничто не предвещало больших проблем, но у него по итогу оказался раздроблен позвоночник. К счастью, человек поправился», — поделился он.

GTE Racing Team выступает в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Туносов неоднократно становился победителем и призером этапов серии.

Ранее Тупоносов рассказал, кем работают гонщики-любители в России.