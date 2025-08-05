Ковальчук назвал кандидатов на пост тренера сборной России

Знаменитый российский хоккеист Илья Ковальчук в комментарии для Legalbet заявил, что на пост главного тренера сборной России могут претендовать три специалиста.

По его словам, в случае возвращения национальной команды на международну арену ее способны возглавить Игорь Никитин, Алексей Жамнов или Сергей Федоров.

«В целом считаю, что у нас очень много классных молодых специалистов, которые прогрессируют, рвутся в бой и пропагандируют правильные вещи. Их знает и помнит молодежь, они и на личном примере могут многое показать», — заявил Ковальчук.

4 февраля 2025 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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