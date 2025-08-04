Форвард «Вашингтона» Овечкин заработал больше всех денег в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заработал самую большую сумму в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sport24 со ссылкой на подсчеты Spotrac и DraftKings Sportsbook.

За 20 лет Овечкин заработал $161,72 млн. На втором месте по этому показателю идет хоккеист «Питтсбурга» Сидни Кросби ($155,89 млн). Замыкает тройку Евгений Малкин ($146,87 млн).

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Нападающий выступает за американскую команду с 2005 года и сумел привести ее к первой в истории победе в Кубке Стэнли — в сезоне-2017/18.

Также Овечкин сумел стать лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. На счету российского спортсмена уже 897 заброшенных шайб.

До перехода в «Вашингтон» — с 2001 по 2004 год — Овечкин играл в составе главной команды московского «Динамо». До этого хоккеист обучался в школе «Динамо» и выступал за детские команды бело-голубых.

Ранее Овечкин рассказал, когда он поплачет.