Аленичев рассказал о последней встрече с Жорже Коштой

Бывший полузащитник «Спартака» и «Порту», победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе португальской команды Дмитрий Аленичев шокирован новостью о кончине своего бывшего одноклубника, экс-капитана «драконов» Жорже Кошта. В комментарии «Газете.Ru» Аленичев рассказал об их последней встрече.

«Когда узнал эту новость, конечно, был шокирован. Даже не знаю, что говорить. Написал своим товарищам по «Порту» — Деку, Манише, Коштинье... Последнее СМС написал президенту клуба Андре Виллаш-Боашу со словами соболезнования.

У меня сын играет в Португалии, и я с Жорже Коштой виделся в прошлом году, когда улетал из Порту в Стамбул. Мы тогда пересеклись в аэропорту, я его спросил: «ты куда летишь»? А он ответил: «Димитрий, я лечу в Майами на жеребьевку клубного чемпионата мира». Он меня так называл — не Дмитрий, а Димитрий. Спросил его, как с тренерством — закончил ли, не хочет ли больше тренировать. Он отвечает: «Нет, нет, все, я стал спортивным директором родной команды «Порту», больше тренировать не буду». Я немного удивился, но это был его выбор. Поговорили минут 10, обсудили мои нынешние дела. Конечно, мы всегда очень дружили с ним. Все-таки провели четыре фантастических года в одной команде», — сказал Аленичев.

Причиной смерти прославленного футболиста стала остановка сердца. Он выступал за «Порту» с 1992 по 2005 год, в составе команды стал обладателем Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов. Являлся восьмикратным чемпионом Португалии.

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