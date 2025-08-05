Названа причина гибели комментатора Гришина

ТАСС: причиной гибели Гришина стал переход на ж/д станции в неположенном месте

Причиной гибели спортивного комментатора Александра Гришина стал переход в неположенном месте на ж/д станции Битца в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

«В ночь на 5 августа поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом Александра Гришина на первом пути станции Битца. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — указал он.

О трагедии рассказала супруга комментатора Анастасия 5 августа. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее стали известны подробности гибели комментатора Гришина.