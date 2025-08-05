Стали известны подробности гибели комментатора Гришина

Спортивный комментатор Александр Гришин попал под электричку, когда возвращался домой с работы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации канала, все произошло в ночь на 5 августа. Родные комментатора начали переживать, когда он не вернулся домой, стали его искать. Позднее его супруге Анастасии позвонили из полиции и сообщили, что тело комментатора обнаружили.

О трагедии рассказала супруга комментатора Анастасия 5 августа. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Онкончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Гришина.