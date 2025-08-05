«Самая большая боль»: супруга Гришина опубликовала сообщение после его смерти

Анастасия Гришина, супруга комментатора Александра Гришина, на его странице в социальной сети опубликовала сообщение и поделилась своим горем после смерти мужа.

«Его нет и эта самая большая боль в нашей жизни и худший день…. Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на «счастье» и «выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка»

Я очень прошу СМИ не трогать нас и семью. Прошу проявить уважение к памяти Александра. Это лучший человек, который был и будет в моей жизни», — написала Анастасия.

Трагедия произошла 5 августа.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее стали известны подробности гибели комментатора Гришина.