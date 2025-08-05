«Попытаемся семье помочь»: ФФККР сделала заявление после смерти Гришина

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган признался, что все в организации пребывают в шоке после новости о смерти комментатора Александра Гришина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Александр всегда был нашим близким другом. Он был человеком, который глубоко разбирался в фигурном катании. Всегда был очень позитивным ко всем фигуристам, которые катались. Навсегда он останется в нашей памяти. Попытаемся его семье помочь, чем сможем. К сожалению, уходят лучшие люди», — сообщил он.

О трагедии рассказала супруга комментатора Анастасия 5 августа. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее стали известны подробности гибели комментатора Гришина.