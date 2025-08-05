«Он только начал жизнь»: Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Гришина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования семье комментатора Александра Гришина, который погиб, попав под электричку. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Просто ужас. Он только начал жизнь. Он недавно женился, родили ребеночка, мальчика. И такое горе… Он был очень профессиональным человеком. Я очень любила его комментарии, он знал и любил фигурное катание, умел разговаривать на эту тему. Любил спортсменов, дружил с тренерами. Очень и очень профессиональный человек», — поделилась воспоминаниями Тарасова.

О трагедии рассказала супруга комментатора Анастасия 5 августа.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Онкончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

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