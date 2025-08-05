Энберт: «Гришин и фигурное катание — это одно целое»

Погибший комментатор Александр Гришин был профессионалом, который понимал все тонкости фигурного катания. Об этом «Газете.Ru» заявил серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт.

«К сожалению, не знаю, что случилось. Мы были хорошо знакомы. Наверное, он по праву считался голосом фигурного катания. Когда выходил фильм «Несломленные» про нас с Натальей Забияко и про нашу подготовку к чемпионату мира в Японии, закадровый голос принадлежал именно Александру Гришину. Фигурное катание и он — это одно целое в нашей стране. Это большая потеря — и человеческая, и для нашего вида спорта. Это был суперпрофессионал, суперспециалист, который понимал все тонкости и нюансы. Мои соболезнования всем родственникам и любителям фигурного катания», — сказал Энберт.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры по этому виду спорта, комментируя практически все значимые соревнования, включая Олимпийские игры.

О гибели комментатора сообщила его жена, объяснив случившееся несчастным случаем на железной дороге. Позже заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прояснила, что Гришин попал под электричку.

Ранее Губерниев назвал шоком новость о смерти Гришина.