«Страшная новость, шок, ужас»: Губерниев – о гибели Гришина

Комментатор фигурного катания Александр Гришин погиб в результате несчастного случая. Его коллега, комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что для него это страшная новость и большая потеря, Гришин был прекрасным человеком.

«Страшная новость, я в шоке и ужасе. Мы прекрасно были знакомы. Мы с ним вместе работали одно время и даже вместе комментировали. Он профессиональный комментатор, прекрасный человек. Знал материал, сконцентрировался последние годы на фигурном катании — очень уважаемый был в профессии, поэтому, страшная новость и большая потеря для цеха, для спорта. Соболезную всем, и для меня это тоже личная трагедия», — сказал он.

Дмитрий Губерниев рассказал, что «давно вместе не работал» с Гришиным. Комментатор рассказал о профессионализме коллеги.

«Мы с ним, несмотря на то, что давно довольно не работали вместе, одно время (еще на «России-2») комментировали. В том числе он иногда и биатлон комментировал, и на прыжках в воду мы с ним вместе работали — он всегда был готов плечо подставить по-товарищески. Когда ты работаешь с Гришиным, ты знаешь — все будет нормально. Он очень профессиональный человек», — сказал он.

О гибели Александра Гришина сообщила его супруга Анастасия — причиной смерти стал несчастный случай на железнодорожной платформе в сильный дождь. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дополнила, что Гришина сбила электричка.

Александр Гришин много лет комментировал фигурное катание, в том числе в паре с Тарасовой. Он работал на нескольких телеканалах, в последние годы — на Первом.

Ранее в Москве во время турнира погиб опытный триатлонист.