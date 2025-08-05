На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Страшная новость, шок, ужас»: Губерниев – о гибели Гришина

Комментатор Губерниев заявил о шоке и ужасе после смерти коллеги — Александра Гришина
true
true
true
close
a.grishin.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комментатор фигурного катания Александр Гришин погиб в результате несчастного случая. Его коллега, комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что для него это страшная новость и большая потеря, Гришин был прекрасным человеком.

«Страшная новость, я в шоке и ужасе. Мы прекрасно были знакомы. Мы с ним вместе работали одно время и даже вместе комментировали. Он профессиональный комментатор, прекрасный человек. Знал материал, сконцентрировался последние годы на фигурном катании — очень уважаемый был в профессии, поэтому, страшная новость и большая потеря для цеха, для спорта. Соболезную всем, и для меня это тоже личная трагедия», — сказал он.

Дмитрий Губерниев рассказал, что «давно вместе не работал» с Гришиным. Комментатор рассказал о профессионализме коллеги.

«Мы с ним, несмотря на то, что давно довольно не работали вместе, одно время (еще на «России-2») комментировали. В том числе он иногда и биатлон комментировал, и на прыжках в воду мы с ним вместе работали — он всегда был готов плечо подставить по-товарищески. Когда ты работаешь с Гришиным, ты знаешь — все будет нормально. Он очень профессиональный человек», — сказал он.

О гибели Александра Гришина сообщила его супруга Анастасия — причиной смерти стал несчастный случай на железнодорожной платформе в сильный дождь. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дополнила, что Гришина сбила электричка.

Александр Гришин много лет комментировал фигурное катание, в том числе в паре с Тарасовой. Он работал на нескольких телеканалах, в последние годы — на Первом.

Ранее в Москве во время турнира погиб опытный триатлонист.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами