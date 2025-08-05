«Абсолютно никчемные игры»: легенда сборной СССР раскритиковал нового соперника России

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА подверг критике нового соперника сборной России — национальную команду Иордании — и заявил, что российские футболисты не вынесут из этой игры никакой пользы. Его слова приводит РИА Новости.

«Сборная России ничего не вынесет из матча с Иорданией кроме галочки в расписании. Все, что мы сейчас делаем, - ерунда. Мы играем с Африкой, Иорданией… Главное в этих матчах - сам факт, что кто-то вообще согласился с нами сыграть. Это абсолютно никчемные игры. Они не дают пищи для размышлений», — отметил он.

О согласовании матча стало известно в начале августа. Поединок состоится 4 сентября в России.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно, когда сборная России по футболу может сыграть с Афганистаном.