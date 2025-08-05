Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с участником ЧМ-2026

Сборная России по футболу в сентябре проведет товарищеский матч с Иорданией

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Иордании. Об этом официально сообщила Иорданская футбольная ассоциация.

Встреча состоится в России 4 сентября. Также известно, что после этой игры команда Жамаля Селлами сразится со сборной Доминиканы 9 августа. Оба матча пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее был назван еще один соперник сборной России.