Стало известно, когда сборная России по футболу может сыграть с Афганистаном

Президент Федерации футбола Афганистана Мохаммед Юсеф Каргар рассказал, что матч против России может состояться осенью 2025 года, передает Sport24.

«У нас есть возможность сыграть в октябрьскую и ноябрьскую паузы, поэтому будем ждать предложение от РФС с датой и местом матча. Мы открыты к тому, чтобы провести матч наших сборных», — сказал Каргар.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборная Англии по футболу выиграла чемпионат Европы.