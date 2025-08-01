Антон Миранчук раскрыл, перейдет ли в «Зенит»

Антон Миранчук о возможном переходе в «Зенит»: мне ничего об этом неизвестно

Российский полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук заявил, что ничего не знает о возможном переходе в петербургский «Зенит». Его слова приводит Sport24.

«Впервые об этом узнал из медиа. Спрашивал у людей: «Откуда это, с чего?» Мне ничего об этом неизвестно. Вообще говорят, якобы я сюда позвонил и со всеми договорился, чтобы игра состоялась. Удивительно. Честно, сам не понял этой ситуации и до сих пор не понимаю», — сказал Миранчук.

Ранее в СМИ утверждалось, что товарищеский матч «Зенита» и «Сьона», который состоялся в начале июля — часть сделки по переходу Миранчука в российский клуб. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Зенита».

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 15 поединков, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Ранее Миранчук раскрыл, сталкивался ли с русофобией в Швейцарии.