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В Госдуме предложили создать новый вид кешбэка

В Госдуме предложили ввести кешбэк на поездки болельщиков по стране
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Заместитель председателя комитета Государственной думы России по спорту Амир Хамитов предложил разработать механизм частичной компенсации затрат болельщикам, совершающим поездки в другие регионы России, для посещения официальных спортивных мероприятий. Как сообщает ТАСС, письмо с предложением Хамитов направил премьеру Михаилу Мишустину.

В письме говорится, что запуск подобной программы поможет развитию внутреннего туризма и популяризации спорта в России. По словам Хамитова, программа кэшбека станет действенным инструментом поддержки спортивной индустрии, поспособствует развитию транспортной, гостиничной и туристической инфраструктуры регионов страны и позволит увеличить вовлеченность россиян в массовый спорт.

С 2026 года в России начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении.

Ранее сообщалось, что некоторым россиянам хотят ограничить продажу товаров с кешбэком.

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