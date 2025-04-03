Некоторым россиянам хотят ограничить продажу товаров с кешбэком

В России хотят запретить махинации с кешбэком, в ходе реализации которых покупатели сдают товары и оставляют прибыль за их покупку себе. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По ее данным, такая схема касается прежде всего традиционных магазинов, включая точки продажи техники, одежды, мебели и так далее.

«Схема простая: при покупке недобросовестные покупатели расплачиваются картой одного банка, затем получают кешбэк, оформляют возврат товара, а при получении возвратных средств прикладывают к терминалу карту другого банка. Таким образом они возвращают полную стоимость товара и получают начисленные банком бонусы», — уточнили в пресс-службе АКИТ.

Пока законодательство предполагает, что возврат средств должен быть произведен на ту же карту, которой оплачивали покупку, однако, прямого запрета на использование других карт нет.

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил пресечь схему с накруткой кэшбека. В качестве одной из мер по борьбе с такой схемой мошенничества было предложено запретить рекламу, в которой содержится информация о такой схеме мошенничества. Также предлагается создать межбанковские инфраструктурные базы клиентов, которые пытаются нажиться за счет накрутки кешбэка.

Ранее экономист назвал неважным для россиян количество QR-кодов на кассах в магазинах.