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Пловец Колесников раскрыл, чему обрадовался больше золотой медали на ЧМ

Колесников: обрадовался серебру Самусенко на ЧМ больше, чем собственному золоту
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РИА Новости

Победитель чемпионата мира на дистанции 50 м на спине россиянин Климент Колесников заявил журналистам, что обрадовался серебряной медали соотечественника Павла Самусенко больше, чем своему золоту.

«Я выходил как рекордсмен мира, поэтому была высокая ответственность. Я доволен. Чемпионат был тяжелым для нас, для меня в том числе. Я изначально не хотел смотреть на табло, потому что в ожиданиях мой результат был не очень, больше обрадовался не за себя, а за Пашу», — заявил Колесников.

3 августа Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине с рекордом чемпионатов мира — 23,68 секунды. Он впервые выиграл золото на ЧМ.

Вторыми финишировали южноафриканец Питер Кетце и россиянин Павел Самусенко с одинаковым результатом 24,17 секунды.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Ранее Владимир Путин поздравил Климента Колесникова с победой на чемпионате мира в Сингапуре.

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