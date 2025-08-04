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Тактаров о Хабибе: если забываем тех, кто нам помог, становимся никем

Боец Тактаров призвал Хабиба помнить соперников, которые ему помогли
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UFC

Знаментиый боец смешанного стиля, первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров считает, что бывшему непобежденному чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову стоит помнить соперников, которые помогли ему достичь вершины. Такое мнение он выразил в комментарии порталу Legalbet.

«Своих соперников, благодаря которым ты стал звездой, надо носить на руках. Если бы не Танк Эбботт, я не был бы знаменитым. И это же работает в его сторону. А теперь вспомните Эла Яквинту, после победы над которым Хабиб стал чемпионом. Кто-то вообще вспоминает этот бой? Кто-то вспоминает самого Яквинту? Если мы забываем тех, кто нам помог, то становимся никем. Есть такой закон в жизни», — заметил Тактаров.

Хабиб на встрече с болельщиками в Нью-Йорке припомнил противостояние с Конором Макрегором. Он, в частности, заявил, что за ирландца болели лишь те, кто пришел на арену и выпивал. При этом еще восемь миллионов ирландцев, по убеждению Нурмагомедова, поддерживали его самого.

Ранее Хабиб назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет.

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