Защитник ЦСКА: футбол Челестини мне ближе, чем футбол Николича

Игрок ЦСКА Круговой: футбол Челестини мне ближе, чем футбол Николича

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что футбол нынешнего наставника ЦСКА Фабио Челестини ему ближе, чем футбол экс-наставника команды Марко Николича, передает «РБ Спорт».

«Мы начали высоко прессинговать, атаковать и вскрывать оборону соперников через фланги. Футбол Челестини мне ближе, чем футбол Николича», — сказал Круговой.

3 августа ЦСКА сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее комментатор «Матч ТВ» назвал «нашим тренерским штабом» тренеров «Зенита».