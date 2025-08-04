Экс-игрок «Спартака» одним словом охарактеризовал карьеру Дзюбы

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев назвал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу целеустремленным, передает «Чемпионат».

«Если описывать карьеру Дзюбы одним словом — целеустремленность. Артём очень любит футбол и хорошо работает, ведь он уже в солидном возрасте держит себя в отличной форме», — сказал Яковлев.

В прошлом сезоне нападающий в составе тольяттинского «Акрона» провел 24 матча, отметившись десятью голами и семью результативными передачами. 36-летний Дзюба заявил, что предстоящий сезон может стать для него последним в карьере.

3 августа «Акрон» сыграл вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

Ранее Дзюба рассказал, почему «Акрон» не обыграл «Спартак».