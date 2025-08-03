Дзюба рассказал, почему «Акрон» не обыграл «Спартак»

Игрок «Акрона» Дзюба о ничьей в матче со «Спартаком»: не хватает менталитета

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале объяснил ничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», заявив, что команде не хватает менталитета.

«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были сегодня лучше «Спартака». Жаль, что опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше», — написал Дзюба.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забить еще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, кто виноват в неудачном матче с «Акроном».