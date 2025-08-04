Беременную жену экс-игрока НБА укусила акула

Журналистка Элеонора Бой, являющаяся женой бывшего игрока НБА Данило Галлинари, рассказала, что ее укусила акула, передает La Gazetta dello Sport.

«Физически мне лучше. Я всё ещё в больнице. У меня 15-сантиметровая рана. Её забинтовали специальной повязкой, чтобы кровь могла стекать, так как рана ещё не полностью зажила», — сказала Бой.

Также Бой отметила, что инцидент произошел на пляже в Пуэрто-Рико, когда там было многолюдно. Она с мужем и двумя детьми купалась недалеко от берега, когда ее укусила акула.

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