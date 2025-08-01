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Бывший тренер «Интера» спас двух тонущих девочек

Экс-тренер «Интера» Страмаччонни спас двух тонущих девочек
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Kenta Jansson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший тренер миланского «Интера» Андреа Страмаччони спас двух тонущих девочек в заливе Сфинали в Апулии. Об этом сообщает Bild.

«Я стоял под зонтиком с женой и детьми. Вдали на берегу толпились люди. Один из спасателей находился в воде и свистел, привлекая внимание. Две девочки махали руками и кричали, поэтому я вскочил и быстро побежал к воде. Спасатель ни за что бы не справился один», — заявил специалист.

Инцидент произошел 28 июля. Сообщается, что девушкам, которых спас Страмаччони, 17 и 19 лет.

49-летний специалист в 2011 году возглавлял молодежную команду «Интера», а с 2012 по 2013 — основную. Последним клубом в карьере Страмаччони на данный момент был катарский «Аль-Гарафа», откуда он ушел в октябре 2022 года.

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